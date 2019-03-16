شكرا لقرائتكم هؤلاء هم الفرسان الثلاثة للمنتخب بفرمان أجيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى حالة الجدل بشأن كابتن المنتخب الوطنى فى المعسكر المقبل بعد تمسك عمرو السولية نجم الاهلى بموقفه وحصوله على لقب قائد المنتخب وشهدت الأيام الماضية مطالبات عدة من قبل الدولى محمد الننى، لاعب آرسنال، بالحصول على شارة الكابتن إلا أن الجهاز الفنى رفض مطالب اللاعب وتمسك بالنظام المعمول به سابقا ليصبح ترتيب الكباتن هو عمرو السولية يليه محمد أبو جبل حارس سموحة، وثم يأتى الننى فى المرتبة الثالثة، وحاول الننى الحديث مع خافيير أجيرى إلا أن طلب اللاعب قوبل بالرفض خاصة أن المشرف العام على الفريق هانى أبوريدة أبلغ الجهاز الفنى بالعمل بالنظام الخاص بتطبيق منح شارة القيادة وهى الأقدمية الدولية.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير اجيرى لخوض مواجهة النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تحدد لها يوم 23 مارس الجارى، قبل مواجهة نيجيريا ودياً 26 من نفس الشهر بمدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 17 مارس الجارى بتجمع اللاعبين وخوض تدريبات مسائية فى كافة الأيام التى سيتواجد بها فى برج العرب على ان يخوض يوم 21 تدريبا صباحيا قبل السفر إلى عاصمة النيجر نيامى فى تمام الثانية ظهراً حيث مقررا للفريق الوصول فى السابعة مساء نفس اليوم ليحصل اللاعبون على راحة وخوض تدريب واحد ورئيسى على ملعب المباراة فى الرابعة عصر يوم 22 مارس، وفى اليوم التالى يخوض الفراعنة المباراة الرسمية الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.