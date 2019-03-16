شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة- محمد الشناوى يطلب المشاركة أساسيا فى مواجهة الأهلى والساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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طلب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المشاركة اساسيآ في مواجهة فريقه لشباب الساورة الجزائري، المقرر اقامتها فى السادسة من مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

ووفقآ لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي فإن الشناوي ادي مران الأمس بشكل طبيعي وظهر بشكل جيد ،ليعرض علي مارتن لاسارتي المدير الفني وطارق سليمان مدرب حراس المرمي المشاركة بشكل اساسي ،وهو ما وعد لاسارتي بالنظر فيه بعد الرجوع للجهاز الطبي ،والذي يتحفظ حتي هذه اللحظة علي الدفع بالشناوي اساسيا لاستمرار تورم الكاحل بشكل كبير، مما قد يعرضه لانتكاسة قوية.