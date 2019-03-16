شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يطرح مبادرة لإختبار المحترفين فى معسكر اسبانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، تحديد يوم 23 مارس الحالى موعدا لاستقبال أى لاعب محترف للانضمام إلى معسكر المنتخب فى اسبانيا من أجل الخضوع للاختبار تمهيدًا لضمه ووضعه ضمن الحسابات الفنية خلال الفترة المقبلة حيث سيتم التنسيق بين المحترفين وعلاء عبد العزيز مدير المنتخب من أجل تسهيل عملية حضور من يرغب فى التواجد ضمن معسكر المنتخب في اسبانيا للاختبار يوم 23 مارس الحالى.
وتأتى مبادرة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب بشأن السماح لأى محترف بالخضوع للاختبار والمعايشة في معسكر المنتخب المقبل في اسبانيا أسوة بما حدث فى وقت سابق مع نجم الكرة المصرية وبروسيا دورتموند الألمانى محمد زيدان الذي انضم لصفوف الفراعنة بنفس الطريقة.
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