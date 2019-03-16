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معسكر بولندا يجهز رجال الطائرة لبطولة أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد أبو زينة مدير فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على سفر الفريق يوم 20 مارس الجارى إلى بولندا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للبطولة أفريقيا التى يستضيفها الأهلى خلال الفترة من 1 وحتى 10 أبريل القادم > 

 

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وقال أبو زينة ان الفريق سيصل إلى القاهرة فجر يوم 29 مارس الجارى  استعدادا للبطولة عقب انتهاء المعسكر، حيث سيقام الإجتماع الفنى يوم 31 مارس الجارى .

 

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أفريقيا للسيدات غدا السبت و تستمر حتى يوم26 مارس الجارى.

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