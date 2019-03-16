شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الإسماعيلى يهزم الأفريقى التونسى على أرضه قبل موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الإسماعيلى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، ضيفاً على الأفريقى التونسى بالملعب الأوليمبى برادس فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور 40 ألف مشجع، ويسعى الدراويش لتقديم عرض جيد ومشرف أمام الأفريقى، بالرغم من توديع البطولة رسميًا عقب تعادله الأخير مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل منهما.

ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يأتى مازيمبى الكونغولى ثانياً برصيد 8 نقاط وفى المركز الثالث يظهر الأفريقى التونسى برصيد 7 نقاط ويقبع الاسماعيلى فى المركز الرابع برصيد نقطتين.

ويعد الإسماعيلى الفريق المصرى الوحيد الذي نجح فى إلحاق الخسارة بالأفريقى فى تونس ضمن منافسات بطولة دورى أبطال العرب موسم 2005/2004 يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2005 باستاد المنزة بنتيجة هدفين مقابل هدف عن طريق محمد محسن أبو جريشة هدفين د21 و64 وسجل وسام يحيى هدف الأفريقى الوحيد د31.

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بالنظر إلى لغة الأرقام فلم يتلق الإسماعيلى سوى هزيمة وحيدة أمام الأفريقى التى كانت بالجولة الثانية للبطولة الحالية بالإسماعيلية، وفاز قبلها فى 3 مباريات وتعادل فى اثنتين.

سجل الدراويش فى شباك النادى التونسى 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف.