شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مانويل جوزية ساحر "التالتة شمال" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

مٌشجع درجة ثالثة ،هكذا يمكن وصف مانويل جوزية المدير الفني السابق للنادي الأهلي والذي أظهرت المواقف الصعبة مدى عشقه للمارد الأحمر، لم يكن واحداً من الأساطير التدريبية التي مرت على القلعة الحمراء وحسب، بل كان مشجعاً وداعماً حتى بعد انتهاء العلاقات الرسمية واعتزال التدريب .

مانويل جوزية أو الساحر البرتغالي كما تلقبه جماهير القلعة الحمراء، يعتبر أكثر مدرب حصد بطولات مع النادي الأهلي حيث توج بالدوري المصري 6 مرات، كأس مصر مرتين، السوبر المصري 4 مرات، دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، السوبر الأفريقي 4 مرات بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في عام 2006.

جوزية الذي كان شاهداً على لحظات التتويج و المباريات الصعبة، لم يكن بعيداً عن الأهلي في الظروف العصيبة حتى بعد اعتزال التدريب، حيث يحرص الساحر البرتغالي على زيارة تدريبات الفريق الأحمر بصفة مستمرة قبل المواجهات الصعبة والمباريات الحاسمة للشد من أزر الفريق ودعم اللاعبين نفسياً قبل المباريات .



احتفال جوزية مع اللاعبين



الساحر البرتغالي



جوزية في احتفالية الاهلى بالدورى



جوزية مع جماهير الاهلى

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جوزية وحسام البدرى



جوزية يحيى ذكرى شهداء الاهلى



جوزية