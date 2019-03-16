js-soura2 يلا شوت الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر |رابط الاسطورة Livehd7| تابع لايف مشاهدة مباراة...

نتابع معكم رابط يلا شوت الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم، مباراة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 16 مارس 2019 على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، مباراة الجولة الأخير بمرحلة المجموعات، وعبر رابط الاسطورة Livehd7 نتابع المباراة بشكل مباشر، تابع لايف المباراة، الفرصة الأخيرة للأهلي المصري بالتأهل للدور المقبل، ونرصد لكم كل جديد عبر تقارير متنوعة حول اللقاء اليوم.

يلا شوت الاهلي وشبيبة الساورة

متابعة عامة لتفاصيل المباراة، ونرصد لكم نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، تابع لايف كافة التقارير العاجلة، ونتابع البث المباشر حول المباراة الهامة اليوم، ونرصد لكم كل جديد، تابع الأخبار حول اللقاء.

نتابع معكم تفاصيل المباراة، وتوقيت اللقاء بالقاهرة والجزائر

ترتيب المجموعة الرابعة

ترتيب المجموعة الرابعة هي، نادي الساورة يحتل المركز الأول برصيد 8 نقاط، والنادي الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونادي فيتا يحتل المركزي الثالث برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي المصري، ونادي سيمبا يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، والنادي الأهلي له فرصة وحيدة في البطولة، وذلك عبر الفوز بالمباراة اليوم، ونرصد لكم الفرصة، وهي أن الأهلي يفوز بالمباراة، ويتعادل فيتا أو يتم خسارته، أو يفوز يفارق بأقل من هدفين.

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سجل الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا

النادي الأهلي هو النادي الأول في أفريقيا من حيث عدد التتويج بالبطولات، حيث فاز بالبطولة في ثمان مرات آخرها عام 2013، وحصل الأهلي على الوصافة للبطولة في خمس مرات، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها.

بطاقة المباراة

مباراة الأهلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري

المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا

الجولة السادسة والأخيرة في مرحلة مجموعات دوري الأبطال

على إستاد برج العرب

تحكيم صادق السالمي

تعليق حفيظ دراجي وعلي محمد علي

مباراة العودة اليوم

نتيجة مباراة الذهاب التعادل الإيجابي 1-1

توقيت المباراة الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت الجزائر

القناة الناقلة قناة بي إن سبورت إتش دي 1

البث المباشر

من وقت للثاني، نتابع معكم مباراة كرة القدم بين الأهلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري، ونتابع معكم كل جديد عبر تحديثات متنوعة، وننقل لكم كل جديد عبر نقل البث المباشر، ونتابع معكم الرابط بالتحديثات المختلفة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بنقل مباريات اليوم بمختلف البطولات.