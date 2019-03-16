Al Ahly today ..يلا شوت مباراة الأهلي وشبيبة الساورة كورة لايف Yalla shoot |مشاهدة الاهلي اليوم على...

سوف يواجهه الأهلي اليوم شبيه الساورة الجزائري في لقاء حاسم في نهايه دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب.

وسوف تنطلق المباراة، في تمام الساعة 6.00 ،علي قناة بي ان سبورتس 1 ، وسوف يقوم بالتعليق عليها المعلق المصري علي محمد علي، والمعلق والجزائري حفيظ دراجي، كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي “القناة الثانية والنيل للرياضة”.

التشكيل المتوقع لفريق شبيه الساوره:

حارس المرمى:

رؤوف ناتاش.

خط الدفاع:

إبراهيم الخليل – فاتح طالا – عماد الدين بوبكير – نصر الدين خالد.

خط الوسط:

يوسف كلخير – ميسالا مرباح – محمد حامية – إبراهيم فرحي – حمزة زيدي.

وفي الهجوم:

زيري حمار.

كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلى وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم 16مارس 2019 في ابطال اوروبا | beIN SPORTS

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سوف يبدأ المدير الفني لاسارتي بمهاجم وهمي وهو رمضان صبحي، حيث ستكون التشكيلة المتوقعة كالتالي

حراسة المرمى :

محمد الشناوي.

خط الدفاع :

محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول .

خط الوسط :

عمرو السولية – كريم نيدفيد – اسلام محارب- وليد سليمان – حسين الشحات.

خط الهجوم:

رمضان صبحي.