كتب ـ رمضان حسن:
يستضيف الأهلي في السادسة من مساء اليوم السبت نظيره الجزائري شبيبة الساورة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.واستقر لاسارتي على الدفع بعلي لطفي كحارس أساسي لعدم تماثل محمد الشناوي للشفاء بنسبة 100%، بينما يواجه حيره في لاعب خط الوسط الأخر مع أحمد فتحي.
ومن المقرر أن يبدأ لاسارتي، المدير الفني للأهلي بالتشكيل التالي:
حراسة المرمي: علي لطفي.
خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، أحمد فتحي أو "كريم نيدفيد".
خط الوسط المهاجم: ناصر...
كانت هذه تفاصيل خبر حيرة في خط الوسط.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لشبيبة الساورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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