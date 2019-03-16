تعرف على موعد مباراة الإسماعيلي والأفريقي والقناة الناقلة والمعلقين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
يحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره الإفريقي التونسي في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تُذاع مباراة الإسماعيلي والأفريقي التونسي عبر قناة بي إن سبورتس 1 beIN Sports 1 HD؛ حيث سيتولى رؤوف خليف التعليق للجانب التونسي ومحمد الكواليني للجانب المصري.
ويتذيل الإسماعيلي مجموعته برصيد نقطتين بينما يحل الإفريقي ثالثًا بـ 5 نقاط بفارق 3 نقاط عن زايمبي الوصيف الذي سيواجه اليوم المتصدر شباب قسنطينة بـ 10 نقاط.
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