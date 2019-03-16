رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر اسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، اليوم السبت، عن قائمته التي سيُسافر بها إلى اسبانيا؛ حيث معسكر الفريق.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر اسبانيا كالتالي:

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عمررضوان، عمرصلاح، محمودجاد، مصطفي شوبير، أسامة جلال، محمود مرعي، أحمد رمضان، محمود صابر، محمدعبد السلام، كريم هشام، كريم وليد، أكرم توفيق، أحمد مصطفي، محمدصادق، وجيه عبدالحكيم ومهاب ياسر، أحمد محمد يوسف، يوسف إسماعيل، غنام محمد غنام، إسلام عطية، شريف محمد رضا، ناصر ماهر، أحمدحمدي، إمام عاشور، رمضان صبحي، ناصر منسي وأحمد ياسر ريان.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي بمعسكره في اسبانيا مباراتين وديتين أمام منتخبي هولندا وأمريكا يومي 22 و26 مارس الجاري ضمن استعداداته لكأس أمم أفريقيا 2019 المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وحدد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي يوم 23 مارس الحالي لاستقبال أي لاعب محترف للانضمام إلى معسكر المنتخب في اسبانيا من للخضوع للاختبار تمهيدًا لضمه ووضعه ضمن الحسابات الفنية خلال الفترة المقبلة.