تشكيل الأهلي لمباراة الحسم قد يشهد مفاجآة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
يستضيف الأهلي في السادسة مساء، اليوم السبت، نظيره الجزائري شبيبة الساورة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويفكر لاسارتي، المدير الفني للأحمر، فى الدفع بأحمد فتحي وسط الملعب، لأول مرة، منذ عودته من الإصابة ليفاجئ به ضيفه الجزائري، فيما استقر الأوروجوايانى على اختيار علي لطفي حارسًا أساسيًا لعدم تماثل محمد الشناوي للشفاء بنسبة 100%، ومن المقرر أن يبدأ لاسارتي، المدير الفني للأهلي بالتشكيل التالي:
حراسة المرمي: علي لطفي.
خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، أحمد فتحي أو "كريم نيدفيد".
خط الوسط المهاجم: ناصر ماهر، جونيور أجايي ورمضان صبحي.
خط الهجوم: مروان محسن.
ويتصدر شبيبة الساورة الجزائري جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف بينما يحل فيتا كلوب الأنغولي ثالثًا، برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن سيمبا التنزاني متذيلًا المجموعة بـ6 نقاط.
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