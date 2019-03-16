هاميلتون أول المنطلقين في السباق الافتتاحي لموسم فورمولا 1

انتزع حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، البريطاني لويس هاميلتون، اليوم السبت، مركز أول المنطلقين لفريق مرسيدس في السباق الافتتاحي للموسم في أستراليا.
سينطلق فالتيري بوتاس زميله في الفريق من المركز الثاني، غداً الاحد، بينما احتل سائق فيراري سيباستيان فيتل المركز الثالث.
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