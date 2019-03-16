اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر (دوري بلس) اليوم 16 مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر (دوري بلس) اليوم 16 مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر لمباراة النصر والوحدة مساء اليوم السبت والموافق 16 مارس 2019 في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر (دوري بلس) اليوم 16 مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويلتقي نادي النصر مع الوحدة في الدوري السعودي اليوم السبت في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة و9:30 بتوقيت دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر (دوري بلس) اليوم 16 مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويستعد نادي النصر للمباراة جيداً والخروج من أجواء هزائمه الآسيوية حيث خسر أول جولتي في دوري الأبطال من الوصل 1-0 ومن ذوب آهن أصفهان 3-2 .

ويريد النصر تقليص الفارق مع الهلال المتصدر (4 نقاط) وعدم إعطاء الزعيم الفرصة لضمان لقب دوري الموسم الحالي بسهولة، ويستفيد العالمي من تألق النجم المغربي عبدالرازق حمدالله الذي يتساةى مع بافيتيمبي جوميز في عدد الأهداف برصيد 17 هدفاً لكل منهما.

Advertisements

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر (دوري بلس) اليوم 16 مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويحتل نادي النصر حالياً المركز الثاني برصيد 52 نقطة في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما الوحدة بالمركز السادس وفي رصيده 36 نقطة.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر (دوري بلس) اليوم 16 مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وستكون مباراة النصر مع الوحدة في دوري المحترفين السعودي مذاعة عبر قناة ksa sport 1 HD وقناة دوري بلس 1 HD.

مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر (دوري بلس) اليوم 16 مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة النصر مع الوحدة في دوري المحترفين السعودي عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.