اونلاين | ittihad HD مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر (دوري بلس) بث مباشر الاتحاد اليوم السبت

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ittihad HD مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر (دوري بلس) بث مباشر الاتحاد اليوم السبت

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ittihad HD مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر (دوري بلس) بث مباشر الاتحاد اليوم السبت

ويلعب نادي الاتحاد أمام الحزم مساء الغد السبت 16 مارس 2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري المحترفين السعودي.

ittihad HD مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر (دوري بلس) بث مباشر الاتحاد اليوم السبت

ويحتل نادي اتحاد جدة حالياً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بينما نادي الحزم يتواجد بالمركز الثاني عشر بـ24 نقطة.

ittihad HD مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر (دوري بلس) بث مباشر الاتحاد اليوم السبت Advertisements

التقى الفريقان من قبل في 7 مواجهات سابقة (فوز الاتحاد 5 مباريات – تعادل مبارتين) ولم يحقق الحزم أي فوز على النمور.

ittihad HD مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر (دوري بلس) بث مباشر الاتحاد اليوم السبت

سجل الاتحاد 22 هدفاً في شباك الحزم بينما أحرز الأخير خلال تاريخ مواجهاته ضد النمور 8 أهداف فقط.

ittihad HD مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر (دوري بلس) بث مباشر الاتحاد اليوم السبت

أكبر نتيجة خلال تاريخ مواجهاتهما كانت لصالح الاتحاد بـ5-2 ذلك في دوري زين السعودي للمحترفين عام 2010.

ittihad HD مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر (دوري بلس) بث مباشر الاتحاد اليوم السبت

وانتهت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 2-2 على ملعب الجوهرة المشعة.