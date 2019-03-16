اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر kora live بث مباشر الاتحاد اليوم

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كورة ستار مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر kora live بث مباشر الاتحاد اليوم

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كورة ستار مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر kora live بث مباشر الاتحاد اليوم

ويلعب نادي الاتحاد أمام الحزم مساء الغد السبت 16 مارس 2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري المحترفين السعودي.

كورة ستار مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر kora live بث مباشر الاتحاد اليوم

ويحتل نادي اتحاد جدة حالياً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بينما نادي الحزم يتواجد بالمركز الثاني عشر بـ24 نقطة.

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التقى الفريقان من قبل في 7 مواجهات سابقة (فوز الاتحاد 5 مباريات – تعادل مبارتين) ولم يحقق الحزم أي فوز على النمور.

كورة ستار مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر kora live بث مباشر الاتحاد اليوم

سجل الاتحاد 22 هدفاً في شباك الحزم بينما أحرز الأخير خلال تاريخ مواجهاته ضد النمور 8 أهداف فقط.

كورة ستار مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر kora live بث مباشر الاتحاد اليوم

أكبر نتيجة خلال تاريخ مواجهاتهما كانت لصالح الاتحاد بـ5-2 ذلك في دوري زين السعودي للمحترفين عام 2010.

كورة ستار مشاهدة مباراة اتحاد جدة والحزم بث مباشر kora live بث مباشر الاتحاد اليوم

وانتهت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 2-2 على ملعب الجوهرة المشعة.