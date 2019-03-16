اونلاين | Dawri Plus | دوري بلس مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر (دوري الأمير محمد بن سلمان) كورة لايف yalla shoot

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Dawri Plus | دوري بلس مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر (دوري الأمير محمد بن سلمان) كورة لايف yalla shoot

الخليج 365 الرياضي يقدم مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر اليوم حيث يلتقي نادي الاتحاد مع الحزم في الدوري السعودي، اليوم السبت في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة و4:00 بتوقيت مكة المكرمة و5:00 بتوقيت دولة الإمارات.

Dawri Plus | دوري بلس مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر (دوري الأمير محمد بن سلمان) كورة لايف yalla shoot

وستكون مباراة قوية حيث يريد الاتحاد الاستفادة من خسارة الباطن أمام الرائد وحصد الثلاث نقاط والتقدم إلى المركز الثالث عشر في ظل المنافسة مع الفيحاء.

Dawri Plus | دوري بلس مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر (دوري الأمير محمد بن سلمان) كورة لايف yalla shoot

ويحتل نادي اتحاد جدة حاليا المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما الحزم بالمركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

Dawri Plus | دوري بلس مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر (دوري الأمير محمد بن سلمان) كورة لايف yalla shoot

وستكون مباراة الاتحاد مع الحزم في الدوري السعودي مذاعة عبر البث المباشر على قناتي دوري بلس 1 HD وksa sport 1 HD.

Dawri Plus | دوري بلس مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر (دوري الأمير محمد بن سلمان) كورة لايف yalla shoot