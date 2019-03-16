اونلاين | today elahly مشاهدة مباراة الاهلى وشبيبة الساورة اليوم بث مباشر.. لايف HD| كورة اون لاين | كول كورة yall shoot

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يستضيف فريق الأهلي، شبيبة الساورة الجزائري، اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة، في الجزائر 1-1، بعد ذلك اكتسح سيمبا في القاهرة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة.

وفي الجولة الرابعة تلقى الأهلي خسارة من سيمبا في تنزانيا، بهدف دون رد، وبنفس النتيجة خسر الأحمر في الجولة الخامسة من فيتا كلوب في الكونغو.

ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة الرابعة برصيد بـ8 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن فيتا كلوب، ويتذيل سيمبا الترتيب بـ6 نقاط.

وبالنظر إلى ترتيب المجموعة نجد أن الـ4 فرق ليهم أمل في التأهل، وإذا تحدثنا عن الأهلي، فلا بديل أمامه سوى الفوز على الساورة لضمان التأهل، بغض النظر عن نتيجة مباراة فيتا وسيمبا.

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي ان سبورتس 1 ( beIN SPORTS HD 1 ) ويعلق على اللقاء الثنائي المعلق المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي، كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي "القناة الثانية والنيل للرياضة".

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائرى

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ويواجه فريق الأهلي شبيبة الساورة الجزائري في لقاء حاسم في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب.

وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلى وشبيبة الساورة فى دورى أبطال أفريقيا

شاهد مباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى أفريقيا

بث مباشر لمباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا

شاهد مباراة الأهلى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلى اليوم فى أفريقيا

اليوم.. بث مباشر لمباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا