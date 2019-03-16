رياضة | الأهلي في مهمة مصيرية أمام شبيبة الساورة بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي في مهمة مصيرية أمام شبيبة الساورة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

الأهلي يخوض لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة العبور للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية وتعويض الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بهدف دون رد.

لاسارتي المدير الفني للأهلي طلب من اللاعبين التركيز في لقاء اليوم وعدم الاستعجال في أحراز الهدف ولا سيما وأن الفريق الجزائري يجيد التعامل مع المساحات ويمتلك مهاجمين على مستوى عالي.

واستدعى الجهاز الفني للأهلي قائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، كريم وليد "نيدفيد"، ناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور اجايي، أحمد حمودي.

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خط الهجوم: صلاح محسن، وليد ازارو، مروان محسن.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، كريم وليد "نيدفيد"، ناصر ماهر، جونيور اجايي.

خط الهجوم:مروان محسن.

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق شبيبة الساورة إلى الخروج من لقاء برج العرب بنتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة في لقاء اليوم من أجل حسم العبور للدور التالي من البطولة.

يدخل الأهلي لقاء اليوم في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يقع شبيبة الساورة في المركز الأول برصيد 8 نقاط.