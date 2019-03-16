رياضة | التاريخ يبتسم للأهلي أمام أندية الجزائر.. والشباك النظيفة شعاره (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ يبتسم للأهلي أمام أندية الجزائر.. والشباك النظيفة شعاره (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحمل مباراة الأهلي مع شبيبة الساورة الجزائري المُقرر لها السادسة من مساء اليوم السبت باستاد الجيش ببرج العرب في ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا المواجهة الثانية في تاريخ لقاءات الفريقين.

وسبق أن التقى الفريقان في الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة الحالية وانتهت بنتيجة التعادل 1-1 .

تاريخ مباريات الأهلي أمام الأندية الجزائرية

– التقى الأهلي بالأندية الجزائرية في 20 مباراة بواقع 17 مباراة في دوري الأبطال ومباراتين في أبطال الكئوس ومباراة واحدة في كأس السوبر الإفريقي.

– حقق الأهلي الفوز في ٩ مباريات وكان التعادل حاضرًا في 6 مباريات وتلقى الأهلي ٥ هزائم ونجح في تسجيل ٢٢ هدفًا، بينما استقبلت شباكه 17 هدفًا.

– محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الفرق الجزائرية.

– كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي الحالي صاحب أخر أهداف الأهلي في شباك الفرق الجزائرية عندما سجل هدف الأهلي في شباك شبيبة الساورة في 18 يناير الماضي في المواجهة التي انتهت بنتيجة 1-1 .

– عماد متعب مهاجم الأهلي الهداف التاريخي للأهلي أمام فرق الجزائر برصيد 3 أهداف إلى جانب متعب هناك 15 لاعب من الأهلي تمكنوا من هز شباك الفرق الجزائرية.

– 9 مباريات نجح فيها الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الفرق الجزائرية.

– أكبر انتصار للأهلي أمام الفرق الجزائرية كان بنتيجة 3-1 أمام مولودية العاصمة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس نسخة عام 1984.

وجاءت مواجهات الأهلي مع فرق الجزائر تفصيلَا على النحو التالي:

– المواجهة الأولى للأهلي أمام فرق الجزائر، كانت أمام المولودية في الدور ثمن نهائي دوري الأبطال — نسخة 1976 خسر الأهلي ذهابًا بنتيجة 3-صفر، وفاز في الإياب بنتيجة 1- صفر.

عام 1981، كان مقررًا أن تكون ثاني المواجهات مع نادي شبيبة القبائل في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، لكن وفاة الرئيس السادات أدت لاعتذار الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وصعد شبيبة القبائل للنهائي وفاز بالبطولة.

عام 1984، كانت المواجهة الثالثة مع نادي مولودية العاصمة في دور الستة عشر من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، خسر الأهلي لقاء الذهاب بالجزائر بهدف نظيف، وفي القاهرة فاز الأهلي بنتيجة 3-1 سجلها طاهر أبو زيد، ومجدي عبد الغني (هدفين)، وصعد الأهلي لدور الثمانية، وأكمل مشواره وفاز بالبطولة.

عام 1988، لعب الأهلي مع وفاق سطيف في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، خسر الأهلي لقاء الذهاب في الجزائر بثنائية نظيفة، وفي القاهرة استطاع تعويض الهزيمة بالفوز بهدفين نظيفين؛ أحرزهما علاء ميهوب وربيع ياسين، لكن وفاق سطيف استطاع الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالبطولة.

عام 2001، التقى الأهلي وشباب بلوزداد في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في القاهرة بهدف حسام غالي، وفي الجزائر كرر الفوز بقدم إبراهيم سعيد، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز بلقبها.

عام 2005، التقى الأهلي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا مع اتحاد العاصمة، وفاز في الجزائر بهدف محمد بركات، وتعادل في القاهرة بهدفين لكل فريق أحرز أهداف الأهلي عماد النحاس وعماد متعب، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز بالبطولة.

عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل في دوري المجموعات لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، في القاهرة، فاز الأهلي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد صديق وأسامة حسني، وفي الجزائر تعادل الفريقان بهدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز في النهاية بلقبها.

عام 2010، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل في دوري المجموعات لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، خسر الأهلي في الجزائر بهدف نظيف، وفي القاهرة تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي محمد ناجي «جدو»، وصعد الأهلي للدور نصف النهائي.

عام 2011، التقى الأهلي مع مولودية العاصمة في دوري المجموعات لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، في القاهرة فاز الأهلي بهدفين نظيفين أحرزهما عماد متعب، وفي الجزائر تعادل الفريقان بدون أهداف.

في 2015، وعلى كأس السوبر الإفريقي.. التقى الأهلي بفريق وفاق سطيف، تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي عماد متعب، وفاز وفاق سطيف بالبطولة بعد اللجوء لضربات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 6-5.

عام 2018 التقى لأهلي بفرق وفاق سطيف في الثاني من أكتوبر الماضي في ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال، إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وفي الإياب بتاريخ ٢٣ من أكتوبر الماضي لم تؤثر خسارة الأهلي بنتيجة ٢-١ في بلوغ الاهلي المباراة النهائية للبطولة.

في يناير 2019 وتحديداً يوم 18 يناير حل الاهلي ضيفاً على شبيبة الساورة بالجزائر في الجولة الثانية لدور المجموعات وأنتهت بالتعادل بهدف لمثله وسجل للأهلي كريم نيدفيد.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

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ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه