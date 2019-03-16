رياضة | عين.. هل يواصل حفيد "هتلر" تحطيمه للأرقام القياسية في الدوري الألماني؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. هل يواصل حفيد "هتلر" تحطيمه للأرقام القياسية في الدوري الألماني؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ رقماً قياسيا في الدوري الألماني بعدما سجل هدفين في شباك فولفسبورج خلال الفوز بسداسية نظيفة السبت الماضي في الجولة الـ25 من المسابقة.

وتمكن ليفاندوفسكي من فض الشراكة مع البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو نجم فيردر بريمن ليصبح أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلًا للأهداف في تاريخ البوندسليجا برصيد 197 هدفًا.

وكان ليفاندوفسكي قد تساوى مع بيتزارو برصيد 195 هدفًا بعدما سجل هدفين خلال فوز بايرن على بوروسيا مونشنجلادباخ بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية. وبهدفيه في فولفسبورج، تمكن ليفاندوفسكي من الانفراد أيضًا بصدارة هدافي البوندسليجا هذا الموسم برصيد 17 هدفًا متقدمًا بفارق هدفين عن لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت.

واختارت "عين الخليج 365 الرياضي" ليفاندوفسكي نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي ...

* أصوله ونشأته :

ولد روبرت ليفاندوفسكي في 21 أغسطس 1988 بوارسو ببولندا وكشفت بعض التقارير الإعلامية عن أن هتلر زعيم ألمانيا السابق هو جد ليفاندوفسكي من جهة والدته والتي أنجبتها باوﻻ هتلر شقيقة هتلر الصغرى عندما هاجرت إلى بولونيا أثناء الحرب العالمية الأولى وتزوجت من رجل بولوني لتنجب إيفونا والدة ليفاندوفسكي.

تعد باولا هتلر آخر من توفى من عائلة هتلر عام 1960، وعملت خلال الفترة ما بين 1920 و1930 كموظفة فى شركة تأمين فى فيينا وتوفيت عن عمر يناهز 64 عامًا وتم دفنها بمدينة بيرشتسجادن جنوب ألمانيا.

نشأ ليفاندوفسكي في عائلة رياضية، حيث كان والده كريزستوف الذي توفي عام 1995 بطل بولندي في لعبة الجودو وكان يمارس كرة القدم في أحد أندية الدرجة الثانية، ووالدته إيفونا كانت ﻻعبة كرة طائرة سابقة وسارت أخته على خطى والدتها وأصبحت ﻻعبة كرة طائرة ومثلت المنتخب البولندي تحت 21 سنة. تزوج ليفاندوفسكي من آنا بطلة كاراتيه وفازت بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للكاراتيه عام 2009 في 22 يونيو 2013.

* مسيرته الكروية :

بدأ ليفاندوفسكي مسيرته الكروية وهو في السابعة من عمره في صفوف الناشئين بنادي فارسوفيا وبعدها بعام إنتقل لفريق دلتا وارسو وظل به حتى صعد للفريق اﻷول بالنادي وسجل لهم 4 أهداف.

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في موسم 2006/2007، لعب ليفاندوفسكي لزنيتشج بروشكوف في دوري الدرجة الثالثة البولندي وقاده للصعود للدرجة الثانية واحتل صدارة الهدافين برصيد 15 هدفًا. وفي موسم 2007/2008 إحتل ليفاندوفسكي صدارة هدافي دوري الدرجة الثانية البولندي برصيد 21 هدفًا، سجل ليفاندوفسكي لزنيتشج بروشكوف 37 هدف في 63 مباراة منذ 2006 حتى 2008.

في يونيو 2008، انتقل ليفاندوفسكي من زنيتشج بروشكوف لنادي لخ بوزنان ب 1.5 مليون زلوتي بولندي( عملة بولندا) ليلعب في الدوري البولندي الممتاز دوري اﻷضواء والشهرة.

لعب ليفاندوفسكي لنادي لخ بوزنان منذ عام 2008 حتى عام 2010، خاض ليفاندوفسكي مع لخ بوزنان 6212 دقيقة في 75 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية، منهم 67 مباراة خاضها كأساسي و8 مباريات كاحتياطي. تم استبدال ليفاندوفسكي في 23 مباراة شارك فيها. لم يشارك ليفاندوفسكي في أية مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء.

سجل ليفاندوفسكي 38 هدف لبوزنان. فاز ليفاندوفسكي مع لخ بوزنان بالدوري البولندي موسم 2009/2010 وكأس بولندا موسم 2008/2009 وكاس السوبر البولندي عام 2009.

في يونيو 2010، إنتقل ليفاندوفسكي للدوري اﻷلماني عن طريق بروسيا دورتموند الذي تعاقد معه بمبلغ 4.5 مليون يورو لمدة 4 أعوام. خاض ليفاندوفسكي مع بروسيا دورتموند 14560 دقيقة في 192 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية، منهم 159 مباراة خاضها كأساسي و33 مباراة كاحتياطي. تم استبدال ليفاندوفسكي في 40 مباراة شارك فيها. لم يشارك ليفاندوفسكي في 36 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء.

سجل ليفاندوفسكي 106 هدف لدورتموند، فاز ليفاندوفسكي مع دورتموند بالدوري اﻷلماني موسمي 2010/2011 و2011/2012 وكأس ألمانيا موسم 2011/2012 وكأس السوبر اﻷلماني عام 2013.

في 9 يوليو 2014، انتقل ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ ولعب له حتى الآن 58 مباراة أحرز خﻻلهم 36 هدف في مختلف البطوﻻت المحلية والقارية وتوج معهم بالدوري موسم 2014/2015.

خاض ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ 20435 دقيقة في 250 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية حتى الآن، منهم 228 مباراة خاضها كأساسي و22 مباراة كاحتياطي. تم استبدال ليفاندوفسكي في 53 مباراة شارك فيها, لم يشارك ليفاندوفسكي في 32 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. سجل ليفاندوفسكي 189 هدف للفريق البافاري حتى الآن.

فاز ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ ب8 بطولات حتى الآن، الدوري : 4 مرات (مواسم 2014/2015 و2015/2016 و2016/2017 و2017/2018) وكأس ألمانيا : مرة واحدة (موسم 2015/2016) وكأس السوبر الألماني 3 مرات (أعوام 2016 و2017 و2018).

* مشواره الدولي :

انضم ليفاندوفسكي للمنتخب البولندي الأول عام 2008 وهو في العشرين من عمره. خاض ليفاندوفسكي مع منتخب بلاده الأول 7864 دقيقة في 102 مباراة حتى الآن، منهم 90 مباراة خاضها كأساسي و12 مباراة كاحتياطي, تم استبدال ليفاندوفسكي في 33 مباراة شارك فيها. لم يشارك ليفاندوفسكي في 12 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. سجل ليفاندوفسكي 54 هدف للمنتخب البولندي حتى الآن.