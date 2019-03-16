رياضة | ماتشات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت والموافق 16 مارس 2019 عدداً من المواجهات القوية بمختلف البطولات لذلك؛ نرصد لكم عبر الخليج 365 الرياضي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

- كأس الاتحاد الانجليزي:

سوانزي سيتي × مانشستر سيتي: اليوم في تمام الساعة 7:20 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد: اليوم في تمام الساعة 9:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

- دوري أبطال أفريقيا:

الأفريقي التونسي × الإسماعيلي: اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

الترجي × بلاتينيوم: اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 8 HD

الوداد المغربي × صنداونز: اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD

الأهلي × شبيبة الساورة: اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت علي محمد علي

سيمبا × فيتا كلوب: اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD

- الدوري الانجليزي:

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بيرنلي × ليستر سيتي: اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD

بورنموث × نيوكاسل يونايتد: اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

- الدوري الايطالي:

سبال × روما: اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 12 HD

- الدوري الاسباني:

ريال مدريد × سيلتا فيجو: اليوم في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بتعليق أحمد الطيب

أتلتيك بلباو × أتلتيكو مدريد: اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

- الدوري السعودي:

الحزم × الاتحاد: اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ksa sport

الوحدة × النصر: اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ksa sport

- الدوري المصري:

المصري × سموحة: اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة