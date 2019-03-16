شكرا لقرائتكم الأهلى فى مواجهة "أكون أو لا أكون" أمام شبيبة الساورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره شبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم، السبت، والتى تأتى فى إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلى المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، بعد تلقى الفريق الخسارة الثانية له فى مشواره الافريقى بالجولة الماضية أمام فيتا كلوب الكونغولى بهدف دون رد، ليتجمد رصيد الأهلى عند النقطة السابعة، تاركا الصدارة للساورة الجزائرى الذى يملك فى جعبته 8 نقاط، بعد فوزه على سيمبا فى الجولة الماضية بينما يملك فيتا كلوب 7 نقاط هو الأخر وبعده سيمبا التنزانى بـ6 نقاط.

الأهلى يحتاج للفوز على الساورة للوصول للنقطة العاشرة، وهو ما يضمن له التأهل سواء كمتصدر أو كوصيف بحسب نتائج المباريات الأخرى، فلو تعادل الأهلى أمام الساورة، حينها سيصبح رصيده 8 نقاط، ويصبح للساورة 9 نقاط، وحينها لن يتأهل الأهلى إلا فى حالة وحيدة فقط وهى تعادل سيمبا وفيتا، لأن فى حال فوز أى منهما يتأهل رفقة الساورة، أما الخسارة، فتعنى خروج الأهلى لأن مع حصد فيتا أو سيمبا لأى نقطة، يتأهل رفقة الساورة ، ويحشد لاسارتى جميع نجومه فى المواجهة المرتقبة ويراهن المدرب الأورجويانى على خبرة نجومه وفى مقدمتهم على معلول وجونيور أجاى وسعد سمير ورمضان صبحى وعمرو السولية.

Advertisements

ورفض مسئولو الأهلى رصد مكافآت خاصة للاعبى الفريق من أجل تحفيزهم فى مباراة شبيبة الساورة ،مؤكدين أن لائحة البطولة الافريقية لا تحتاج للتعديل فهى مناسبة وجيدة كما أنه ليس منطقياً أن يقوم النادى بتعديل المكافآت ومضاعفتها قبل كل مباراة هامة يخوضها الفريق، ويتسلح الأهلى أيضاً فى مواجهة اليوم بجماهيره بعد تلقى النادى موافقة الجهات الأمنية على زيادة عدد الجمهور فى المباراة من 10 إلى 15 ألف مشجع، وتم الاتفاق على ضرورة التعاون الكبير مع الجماهير لتسهيل مهمتها فى تشجيع الفريق ، مع التوجيهات المستمرة بضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية والسلوك الرياضى فى تشجيع الفريق ، من أجل سلامة جميع عناصر المنظومة خلال اللقاء ، إلى جانب توفير كافة سبل الراحة للمسئولين فى نادى شبيبة الساورة ومشجعيه أسوة بالمعاملة الطيبة التى تلقتها بعثة الفريق خلال مباراة الذهاب.

على الجانب الأخر، يدخل شبيبة الساورة اللقاء تحت شعار أكون أو لا أكون فالفوز أو التعادل يضمن لبطل الجزائر الصعود مباشرة دون النظر لنتيجة مباراة فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزاني، وأستهل الساورة مشواره فى البطولة الإفريقية من دور الـ32 بملاقاة فريق اتحاد طنجة، وتخطاه فى مجموع المبارتين بنتيجة 2/1.

من جانبه أكد كريم الزاوى المدير الفنى للشبيبة أن مواجهة الأهلى فى غاية الصعوبة، مشدداً أن فريقه سيقدم كل ما فى وسعه لخطف احدى بطاقتى التأهل لتشريف الكرة الجزائرية.