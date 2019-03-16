شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب الشباب ينطلق الأربعاء استعدادا لدورة شمال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق معسكر منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين يوم الاربعاء المقبل فى القاهرة استعدادًا لدورة منتخبات شمال أفريقيا الودية والتي ستنطلق يوم 6 إبريل المقبل في الإسكندرية.

وقرر الجهاز الفنى للفراعنة الصغار أن يستمر المعسكر لنهاية شهر مارس فى القاهرة، ثم ينتقل للإسكندرية يوم 1 إبريل استعدادًا لخوض مباريات البطولة.

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية (موريتانيا 2021) .