معسكر منتخب الشباب ينطلق الأربعاء استعدادا لدورة شمال افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق معسكر منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين يوم الاربعاء المقبل فى القاهرة استعدادًا لدورة منتخبات شمال أفريقيا الودية والتي ستنطلق يوم 6 إبريل المقبل في الإسكندرية.
وقرر الجهاز الفنى للفراعنة الصغار أن يستمر المعسكر لنهاية شهر مارس فى القاهرة، ثم ينتقل للإسكندرية يوم 1 إبريل استعدادًا لخوض مباريات البطولة.
ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية (موريتانيا 2021) .
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