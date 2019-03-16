شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى نظيره شبيبة الساورة الجزائري، المقرر اقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت، والتى تأتى في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلى المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، بعد تلقى الفريق الخسارة الثانية له فى مشواره الافريقي بالجولة الماضية أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، ليتجمد رصيد الأهلى عند النقطة السابعة، تاركا الصدارة للساورة الجزائري الذي يملك فى جعبته 8 نقاط، بعد فوزه على سيمبا في الجولة الماضية بينما يملك فيتا كلوب 7 نقاط هو الأخر وبعده سيمبا التنزاني بـ6 نقاط.

الأهلى يحتاج للفوز على الساورة للوصول للنقطة العاشرة، وهو ما يضمن له التأهل سواء كمتصدر أو كوصيف بحسب نتائج المباريات الأخرى، فلو تعادل الأهلي أمام الساورة، حينها سيصبح رصيده 8 نقاط، ويصبح للساورة 9 نقاط، وحينها لن يتأهل الأهلي إلا في حالة وحيدة فقط وهى تعادل سيمبا وفيتا، لأن في حال فوز أي منهما يتأهل رفقة الساورة، أما الخسارة، فتعني خروج الأهلي لأن مع حصد فيتا أو سيمبا لأي نقطة، يتأهل رفقة الساورة ، ويحشد لاسارتي جميع نجومه فى المواجهة المرتقبة ويراهن المدرب الأورجوياني على خبرة نجومه وفى مقدمتهم على معلول وجونيور أجاي وسعد سمير ورمضان صبحي وعمرو السولية.

ورفض مسئولو الأهلي رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم في مباراة شبيبة الساورة ،مؤكدين أن لائحة البطولة الافريقية لا تحتاج للتعديل فهي مناسبة وجيدة كما أنه ليس منطقياً أن يقوم النادي بتعديل المكافآت ومضاعفتها قبل كل مباراة هامة يخوضها الفريق، ويتسلح الأهلى أيضاً فى مواجهة اليوم بجماهيره بعد تلقى النادي موافقة الجهات الأمنية على زيادة عدد الجمهور في المباراة من 10 إلى 15 ألف مشجع، وتم الاتفاق على ضرورة التعاون الكبير مع الجماهير لتسهيل مهمتها في تشجيع الفريق ، مع التوجيهات المستمرة بضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية والسلوك الرياضي في تشجيع الفريق ، من أجل سلامة جميع عناصر المنظومة خلال اللقاء ، إلى جانب توفير كافة سبل الراحة للمسئولين في نادي شبيبة الساورة ومشجعيه أسوة بالمعاملة الطيبة التي تلقتها بعثة الفريق خلال مباراة الذهاب.

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على الجانب الأخر، يدخل شبيبة الساورة اللقاء تحت شعار أكون أو لا أكون فالفوز أو التعادل يضمن لبطل الجزائر الصعود مباشرة دون النظر لنتيجة مباراة فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، وأستهل الساورة مشواره في البطولة الإفريقية من دور الـ32 بملاقاة فريق اتحاد طنجة، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة 2/1.

من جانبه أكد كريم الزاوي المدير الفني للشبيبة أن مواجهة الأهلى فى غاية الصعوبة، مشدداً أن فريقه سيقدم كل ما فى وسعه لخطف احدى بطاقتى التأهل لتشريف الكرة الجزائرية.