شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يضم 27 لاعبا لقائمة المنتخب الأولمبى لوديتى أمريكا وهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قائمة معسكر إسبانيا الذي يقام خلال الفترة من 17 مارس الحالى وحتي 27 من الشهر ذاته، والذى يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأمريكي يوم 22 والمنتخب الهولندي يوم 26 من الشهر ذاته، وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة للاولمبياد القادم "طوكيو".

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وقام الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب باختيار 27 لاعبا في قائمة المنتخب، على أن يتم استبعاد 3 أسماء قبل السفر إلي اسبانيا، وذلك وفقا لظروف واحتياجات بعض الأندية المرتبطة بخوض مباريات هامة خلال فترة المعسكر.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفي شوبير واسامة جلال ومحمود مرعي وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم هشام وكريم وليد واكرم توفيق وأحمد مصطفي ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف إسماعيل وغنام محمد غنام واسلام عطية وشريف محمد رضا وناصر ماهر وأحمد حمدى وإمام عاشور ورمضان صبحي وناصر منسى وأحمد ياسر ريان.