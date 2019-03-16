شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يتحدث عن مواجهة نصر حسين داى بالجزائر فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك بجانب قائد الفريق، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، بالجزائر للحديث عن طموحات وصعوبات مواجهة الفريق الأبيض فى مواجهة نصر حسين داى وطموحاته خلالها، فى المباراة التى ستقام غدا الأحد، على ملعب 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

بينما سيحضر أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الزمالك، الاجتماع الفنى للمباراة الذى سيقام اليوم أيضًا بالجزائر بحضور مسئول الفريق الجزائرى وطاقم حكام المباراة.

ويحتل الزمالك، المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد وأخيراً جورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.