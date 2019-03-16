رابط الاسطورة Livehd7 الاسماعيلي والافريقي “تونس” | african champions league بث مباشر...

نتابع معكم رابط الاسطورة Livehd7 الاسماعيلي والافريقي اليوم لايف إتش دي، ونتابع معكم المجموعة الثالثة، وحظوظ نادي الأفريقي في التأهل، ونتابع معكم الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، مباراة اليوم بين الإسماعيلي والأفريقي في تونس، السبت 16 مارس، رابط البث المباشر ننقله لكم من أجل متابعة أفضل، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

الاسطورة Livehd7 الاسماعيلي والافريقي

نادي الإسماعيلي يلعب المباراة من أجل تحسين وضعه نسبيًا والفوز في المباراة الهامة اليوم، والحصول على أول ثلاث نقاط له بالبطولة، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال الآن، ونحن معكم بنقل ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال.

نتابع معكم البث المباشر تابع لايف الاسماعيلي اليوم

بطاقة المباراة

مباراة الإسماعيلي والأفريقي

المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

الجولة السادسة

على الملعب الأولمبي برادس

تحكيم الفاضل محمد حسين أبو شنب

تعليق محمد الكواليني

مباراة العودة

انتهت مباراة الذهاب فوز الأفريقي بثلاثية

توقيت المباراة الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت تونس

مباراة اليوم على قناة بي إن سبورت إتش دي 1

رابط بديل للبث المباشر الاسماعيلي والأفريقي Advertisements

البث المباشر

نتابع معكم رابط البث المباشر الخاص بمباراة كرة القدم، بين نادي الإسماعيلي ونادي الأفريقي، مباراة العودة اليوم، ونرصد لكم رابط البث المباشر، ونتابع البث المباشر الذي نقوم بتحديث الروابط الخاصة به، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.

ترتيب المجموعة الثالثة

المجموعة الثالثة تضم نادي شباب قسنطينة، ونادي مازيمبي، ونادي الأفريقي التونسي، ونادي الإسماعيلي المصري، ويحتل نادي شباب قسنطينة المركز الأول برصيد 10 نقاط من خمسة مباريات، ونادي مازيمبي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ونادي الأفريقي بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، ونادي الإسماعيلي في آخر الجدول برصيد نقطتان، ورسميًا نادي شباب قسنطينة تأهل للدور المقبل، أما نادي مازيمبي يحتاج للفوز على الشباب من أجل ضمان التأهل بغض النظر عن مباراة الإسماعيلي اليوم، ونادي الأفريقي بحاجة للفوز على الإسماعيلي مع خسارة أو تعادل مازيمبي لضمان تأهل بطل تونس، بينما نادي الإسماعيلي خرج رسميًا بعد أن تعادل في مبارتين ولم يفز في أي مباراة من الخمس مباريات التي خاصها بالبطولة.