afrique يلا شوت الاسماعيلي والأفريقي التونسي Yunisia بث مباشر |الاسطورة Livehd7| تابع لايف ماتش...

نتابع معكم بث مباشر يلا شوت الاسماعيلي والأفريقي يلا شوت، مباريات دوري أبطال أفريقيا، المجموعة الثالثة اليوم السبت 16 مارس 2019، على قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية الأولى، ونتابع معكم نتائج مباراة الذهاب، وكذلك حظوظ نادي الإسماعيلي في اللقاء، تابع لايف الآن، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى متميز، ونقوم بالعديد من التقارير الهامة، ونستمر برصد كل جديد.

يلا شوت الاسماعيلي والأفريقي

نادي الإسماعيلي بحاجة لتحسين وضعه بالمجموعة، رغم أنها مباراة تحصيل حاصل، بينما نادي الأفريقي المهمة سهلة للغاية له، بعد أن سجل ثلاثية خارج ملعبه، ويحتاج الأفريقي للفوز للوصول للمركز الثاني، ونتابع معكم بطاقة المباراة، ورابط البث المباشر الذي ينتظره الجميع، ونتابع توقيت المباراة بالتوقيت المصري والتونسي.

نتابع معكم بث مباشر مباراة الإسماعيلي اليوم، ونرصد لكم التقارير من وقت للثاني.

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نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب بفوز الأفريقي بنتيجة 3-0 في يوم 18 يناير 2019 على ملعب الإسماعيلية، وسجل الأهداف اللاعب غازي العيادي هدفين من ضربتي جزاء، واللاعب بينسون بالخطأ، ومباراة اليوم هي مهمة سهلة للأفريقي الذي سجل ثلاثية خارج ملعبه، ويحتاج للفوز من أجل للوصول للمركز الثاني وأمل التأهل للأفريقي كبير

بطاقة المباراة

مباراة الاسماعيلي والأفريقي

مرحلة المجموعات دوري أبطال أفريقيا

على الملعب الأولمبي برادس

تحكيم الفاضل محمد حسين أبو شنب

تعليق محمد الكواليني

مباراة الإياب في المجموعة الثالثة

نتيجة مباراة الذهاب 3-0 لصالح الأفريقي

توقيت المباراة الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت تونس

تنقل القناة قناة بي إن سبورت إتش دي 1

البث المباشر

نتابع معكم البث المباشر الخاص بالمباراة لايف بدون تقطيع، ونتابع معكم العديد من التقارير الهامة، تابع لايف اللقاء الهام، الإسماعيلي والأفريقي التونسي، اليوم مباراة العودة، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.