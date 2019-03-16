زيدان يقص شريط الولاية الثانية مع ريـال مدريد ضد سيلتا فيجو

كتب - مروان عصام

يقص المدرب الفرنسى زين الدين زيدان شريط ولايته الثانية فى تدريب ريـال مدريد أمام سيلتا فيجو فى المباراة التى تجمع بين الفريقين فى الخامسة والربع مساء اليوم بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الاسبانى "الليجا".

وعاد المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، لتدريب فريق ريـال مدريد الإسبانى مرة أخرى خلفًا للأرجنتينى سانتياجو سولارى الذى تمت إقالته بعد الموسم المخيب للآمال، فى عقد يمتد حتى 30 يونيو من عام 2022.

وخاض زيدان مسيرة تدريبية حافلة مع ريـال مدريد خلال الفترة من يناير 2016 حتى مايو من...