شكرا لقرائتكم خبر عن «المراهنات» تظهر في ملاعب القسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت منافسات الأسبوع 22 لدوري القسم الثاني العديد من الأحداث في ظل اشتعال المنافسة سواء على الصعود أو الهروب من شبح الهبوط.

وأبدى مصطفى أمين، المشرف على الكرة بنادي أسوان، استياءه الشديد بعد الخسارة أمام فريق طهطا، بهدف مقابل لاشىء في الجولة الثانية والعشرين من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وقال أمين: «إن الخسارة لها عدة أسباب، أولها سوء أرضية الملعب التي منعتنا من تقديم الكرة التي نلعبها، وثانى الأسباب هو وجود جماهير غفيرة لنادى طهطا والتى أثرت على اللاعبين، إضافة لضعف الحكم المساعد الثانى، وكذلك وجود مشكلة واضحة في الشق الهجومى، خاصة أننا لم نسجل أي هدف في آخر ثلاث مباريات، وهذا مؤشر سلبى للغاية، لأن الفرق ينافس على الصعود ولا بد من حل هذا الأمر».

وأوضح أنه رغم الخسارة لا يزال أسوان على القمة وبفارق 6 نقاط عن بنى سويف الوصيف، خاصة بعد فوز تليفونات بنى سويف في الديربى.

وكان مسؤولو نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، رفضوا اتخاذ أي قرارات انفعالية عقب خسارة الفريق.

وفى مباراة التليفونات مع بنى سويف شهد اللقاء تأخر وصول الحكم الدولى محمد عادل نظرا لوصول القطار متأخرا عن موعده وانطلق اللقاء متأخرا لمدة 13 دقيقة.

وكان اتحاد الكر قد وضع حدا لتأخر وصول الحكام إلى ملاعب الصعيد تحديدا بالإضافة إلى حالة الإرهاق التي تنتابهم من بعد المسافة، وأن هناك اتجاها إلى تعديل اللائحة المالية بهذا الشأن برفع بدل حكم الدرجة الأولى إلى 5 آلاف بدلا من ثلاثة آلاف جنيه والثانية إلى ألفى جنيه لإدارة اللقاء بدلا من الف جنيه، في ظل معاناة الحكام في صرف بدلات الانتقال. كما تتجه النية إلى حجز فنادق للحكام قبل المباريات بوقت كاف للقضاء على تلك الظاهرة السلبية. كما أتم اتحاد الكرة الاتفاق فعليا مع إحدى الشركات المتخصصة لتوفير بدل موحد للحكام وأطقم للمران وأخرى للمباريات.

وتحول استاد بنى سويف إلى ساحة لاعمال الشغب بين لاعبى الفريقين وكلا الجهازين الفنيين عقب انتهاء المباراة بفوز التليفونات.

قال محمد يوسف المدير الفنى لنادى بنى سويف: لقد تعرضنا لحرب شرسة ولم تكن مباراة في كرة القدم على الإطلاق وهو ما شعرت به جماهير بنى سويف وتعمد لاعبو التلفونات العمل على إشعال النيران على صفحات التواصل الاجتماعى فيسبوك قبل المباراة ضاربين عرض الحائط بكون الفريقين يمثلان مدينة ومحافظة واحدة، واتهم يوسف المدير الفنى لنادى التليفونات باستفزاز الجميع.

في الوقت نفسه اتهم فيه أبوالعينين شحاتة المدير الفنى للتليفونات مسؤولى بنى سويف بإشعال النيران وتأليب جماهير المدينة على ناديه مؤكدا أنه لم يفعل شيئا سوى تمسكه (بالفير بلاى) واللعب النظيف وفوجئ بهجوم ضار على التليفونات ومدير الكرة احمد سعد الذي تم مهاجمته بعنف دون سبب واضح.

وكان نادى بنى سويف قد فرض عقوبات كبيرة على لاعبى الفريق بناء على طلب محمد يوسف المدير الفنى لنادى بنى سويف عقب الخسارة أمام التليفونات.

وكانت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل قد أجلت لقاءين هذا الأسبوع، التحرير بأسوان مع سوهاج والزرقا مع منتخب السويس، وألزمت نادى الزرقا باختيار ملعب بالقاهرة لإقامة اللقاء، وهو الامر الذي رفضه سمير موسى رئيس نادى الزرقا جملة وتفصيلا مشيرا إلى أنه سوف يعقد جلسه غدا الاحد مع وزير الشباب والرياضة ثم يتجه إلى اتحاد الكرة لوضع حد لتلك المهازل.

وقال إن نادى الزرقا اتجه للمبيت بالسويس في المباراة الأولى وفوجئ بالتأجيل وإقامة المباراة بملعب النصر «وهو الأمر الذي كبدنا خسائر كبيرة لنعود ونفاجأ هذه المرة بفاكس من لجنة المسابقات بنقل المباراة من ملعب الزرقا إلى ملعب رأس البر وتوجهنا إلى هناك وقمنا بحجز الفندق والتدريب هناك لنفاجأ بقرار جديد يلزمنا باختيار أحد ملاعب القاهرة وهو الامر الذي نرفضه تماما».

وعلمت «المصرى اليوم» أن رئيس نادى الزرقا سوف يرفض محاولات نقل المباراة إلى القاهرة خلال اجتماعة مع مسؤولى الاتحاد وسوف يفجر المفاجأة بالإصرار على اللعب باحد ملعبى المريخ أو كهرباء الاسماعيلية.

وكانت منافسات هذا الأسبوع قد شهدت سقوط عدد من الأندية الجماهيرية ومنها المنصورة ودمنهور والترسانة وأسوان وبنى سويف وغزل المحلة والبلدية.

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وفى نادى الحمام قال سيد زهران مدير الكرة بالنادى إن مسؤولى النادى قد تقدموا باحتجاج ضد حكم المباراة محمد عمارة من منطقة دمياط بسبب قراراته التي أثرت على الفريق وتسببت في خسارته بملعبه أمام الأوليمبى بهدفين نظيفين، وأكد نور رسلان رئيس النادى أن ناديه سبق أن تقدم باحتجاج مشابه عقب مباراته مع الجزيرة التي أدارها نفس الحكم، وقال «طالبنا بعدم إسناد أي مباراة له يكون طرفها نادى الحمام دون جدوى»، وكان الحكم قد خرج عقب انتهاء المباراة في بوكس الشرطة في محاولة لحمايته من البطش الجماهيرى.

على الجانب المقابل عبر المحاسب خالد الشيخ أمين صندوق النادى الأوليمبى عن سعادته بالفوز والاستمرار في المنافسة، وقال إن فريقه استحق الفوز عن جدارة وأن نتائج الفرق المنافسة للمجموعة في مباريات هذا الأسبوع جاءت في مصلحة الأوليمبى لا سيما بعد هزيمة المنصورة وصعود الأوليمبى لاحتلال المركز الثانى.

وأوضح الشيخ أن لاعبى الفريق قدموا عرضا قويا في المباراة، والتزموا بالتعليمات الفنية لأحمد سارى المدير الفنى الذي قاد المباراة من خارج الخطوط بحرفية شديدة، مؤكداً سعادته بعودة الثنائى محمود فتحى وإسلام جمارك للمشاركة في المباريات، ويعتبران إضافة قوية للفريق في المباريات الحاسمة المقبلة.

وكشف أمين صندوق الأوليمبى أنه بصدد عقد اجتماع مع زملائه في مجلس الإدارة برئاسة المهندس طارق السيد، بشأن وضع تصور جديد للمرحلة المقبلة فيما يخص مكافآت الفوز التحفيزية للاعبين من أجل تحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

وشهدت مباراة طنطا ودمنهور مشادات بين مجلس إدارة دمنهور وحكم اللقاء، عقب انتهاء المباراة، وعقب إطلاق طارق مجدى حكم الساحة صافرة نهاية اللقاء نشبت مشادة بين رئيس مجلس إدارة دمنهور وحكم اللقاء، ما دفع الأمن إل غلق بوابات المقصورة لحماية طاقم التحكيم.

وجاءت الاعتراضات من جانب الفريق البحراوى على القرارات التحكيمية لمجدى بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح طنطا في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لتنتهى المباراة بفوز طنطا بضربه الجزاء..

وتدخل فايز عريبى رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، لحل الأزمة، حتى يخرج طاقم التحكيم بأمان وسط حراسة أمنية مشددة من أرض الملعب.

وشهدت المباراة واقعة مثيرة بعد أن التحم كارفالا لاعب دمنهور الافريقى بقوة مع محمد العشرى لاعب طنطا وسقط اللاعب يتألم بشدة من قوة الالتحام وتم على الفور نقله عبر سيارة الإسعاف إلى أحد مستشفيات طنطا.

في الوقت الذي بكى فيه هانى العقبى المدير الفنى لدمنهور واتهمت الجماهير البحراوية المصاحبة لفريقها حكم المباراة طارق مجدى بالتسبب في خسارة دمنهور.

وكانت جماهير دمنهور قد حضرت إلى ملعب طنطا بلافتات تطالب فيها فريقها بالصعود، ورغم قلة عدد جماهير الفريق البحراوى إلا أن أصواتهم كانت قوية في الملعب وأشعلوا المدرجات بالهتافات من أجل حلم الصعود.

وشهدت مباراة بورتو السويس مع نادى إف سى مصر قيام حكم المباراة أحمد حمدى من منطقة البحيرة بطرد إبراهيم رفعت مدير الكرة بنادى بورتو للاعتراض المستمر على قراراته، كما شهد لقاء أبى صقل مع دمياط تأخر أحد مساعدى الحكم عن موعد بدء اللقاء، وتم إسناد المهمة إلى الحكم الرابع.

وكان رضا الويشى مهاجم الأهلى والسكة الحديد السابق قد واصل هويته للأسبوع الثالث على التوالى في إحراز الأهداف المؤثرة ونجح في إحراز هدف نادى مصر الثالث في الدقيقة 95 من المباراة.

وأثاروجود إعلان لإحدى شركات المراهنات الروسية المعروفة ردود أفعال واسعة النطاق بدورى القسم الثانى بعد انتشار لافتات الدعاية لها بالملاعب المختلفة، وامتد الامر إلى وصولها لفانلات لاعبى الترسانة والإعلاميين وتم تعاقد الشركة مع تلك الأندية فعليا، والغريب أن يتم ذلك دون أي تدخل من اتحاد الكرة من قريب أو بعيد وأثار هذا الأمر العديد من علامات الاستفهام حول كيفية حصول هذه الشركة على الموافقات اللازمة على الرغم من مخالفة المراهنات في حد ذاتها لطبيعة الكرة المصرية.

وأسفرت النتائج في المجموعة الأولى عن فوز التليفونات على بنى سويف 4/2 وطهطا على أسوان بهدف نظيف والفيوم على شباب ناصر ملوى بثلاثية نظيفة وتعادل النصر للتعدين مع ديروط بهدف لكل فريق وفاز الإعلاميين على الوليدية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وتعادل المنيا مع الألمنيوم سلبيا.

وفى المجموعة الثانية لأندية القاهرة والقناة تعادل جمهورية شبين مع الترسانة بهدف لكل فريق وفاز القناة على كوكاكولا بهدف نظيف وإف سى مصر على بورتو السويس 3/2 وفاز النصر على المريخ بهدف مقابل لا شىء وسيراميكا على الشمس بنفس النتيجة فيما تأجلت مباراة الزرقا مع منتخب السويس.

وفى المجموعة الثالثة لأندية بحرى والإسكندرية فاز فاركو على المنصورة بهدف مقابل لا شىء وطنطا على دمنهور بنفس النتيجة والأوليمبى على الحمام بهدفين مقابل لا شىء والرجاء على البلدية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وكفر الشيخ على شباب تلا 4/1 وتعادل أبوقير للأسمدة مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق وفاز الجزيرة مطروح على سيدى سالم بهدف مقابل لا شىء.