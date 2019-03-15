شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل الجزائر استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى العاصمة الجزائرية، بعد رحلة طيران استمرت 4 ساعات، لمواجهة فريق نصر حسين داي، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر لها بعد غد الأحد، على ملعب 5 يوليو.

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ووفقًا للموقع الرسمي للزمالك، كان في استقبال البعثة في المطار، المستشار هانى ديمترى القائم بأعمال السفير المصري بالجزائر، وأعضاء السفارة نبيل الجواهرجي سكرتير أول، وهاني زاده عضو مجلس إدارة النادي، ومندوب من نادي نصر حسين داي.

ويرأس بعثة الزمالك اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة النادي، ويرافقها المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة، ومعهم أحمد مرتضى منصور.

ويواجه الزمالك فريق نصر حسين داي، الأحد المقبل، في الجولة السادسة لدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية.