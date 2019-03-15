شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلق على مواجهة بورتو في ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن تأهل الريدز للدور ربع النهائي على حساب فريق بورتو البرتغالي، في النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا لن يعطي أي أفضلية لفريقه في التأهل إلى الدور نصف النهائي عندما يتواجه الفريقان مجددًا في الدور ربع النهائي لنفس البطولة هذا الموسم.

كانت قرعة الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية الكبرى التي أجريت اليوم في مدينة نيون السويسرية قد وضعت الريدز في مواجهة بورتو البرتغالي، ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب آنفيلد أحد يومي 9 و10 أبريل، قبل أن يتواجه الفريقان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب دراجاو أحد يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

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كان ليفربول قد أقصى بورتو من دور الستة عشر لذات البطولة الموسم الماضي بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين، بعد أن فاز الريدز بنتيجة 5-0 في مباراة الذهاب في البرتغال وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي على ملعب آنفيلد، ولكن يورجن كلوب أكد على عدم استهانة أي أحد في ليفربول بالخصم البرتغالي، كما أوضح أن نتيجة الموسم الماضي لا تعطي أي أفضلية للتأهل للريدز.

وقال كلوب للموقع الرسمي لنادي ليفربول: «ماذا يمكنني أن أقول؟ سنواجه بورتو. لقد لعبنا ضدهم من قبل ونعلم أن مواجهتنا الماضية معهم لم تكن سهلة. نتيجة الموسم الماضي كانت غريبة بعض الشئ؛ لقد كانت نتيجة رائعة بالنسبة لنا بكل تأكيد، ولكنها كانت غريبة. في مباراة الإياب، علمنا أنهم يمتلكون جودة عالية ورأينا وجههم الحقيقي. لا يمكنني أن أقول أن هذه أفضل قرعة بالنسبة لنا، لأنها ليست كذلك، ولا يوجد هناك شئ اسمه أفضل قرعة. نحن نعلم أنه يجب علينا الاستعداد بشكل جيد للمباراتين بغض النظر عن الخصم الذي كانت ستضعنا القرعة في مواجهته».

وأضاف: «المدرب المساعد، بيب لايندرز، كان قد قضى سنوات في تدريب فريق الأكاديمية في بورتو من قبل، وهو دائمًا ما يتحدث باحترام شديد عن الفريق البرتغالي. سيساعدنا ذلك في جمع الكثير من المعلومات عن خصمنا، وهذا ما نحتاجه في الوقت الحالي، ولكن بالطبع ستحسم الأمور داخل الملعب. لقد عرفنا خصمنا الآن، ويجب علينا الاستعداد جيدًا له».