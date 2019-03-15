شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني للمباراة: الأهلي بزيه التقليدي.. وشبيبة الساورة بالأصفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، والذي عُقد الجمعة، عن ارتداء الأهلي زيّه التقليدي المكوّن من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطقم الأسود بالكامل، في حين يرتدي الفريق الجزائري الزي الأصفر والجوارب الخضراء والطاقم الأزرق بالكامل للحارس، على أن يتم حضور الفريقين إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.

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وحضر الاجتماع وفد الأهلي المكون من سيد الحفيظ، مدير الكرة، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، بالإضافة إلى مسئولي نادي شبيبة الساورة الجزائري، وكذلك طاقم التحكيم ومنسق ومراقب المباراة، في حضور مسئولي مديرية أمن الإسكندرية.

وشهد الاجتماع الفني الاتفاق على جميع الأمور التنسيقية والتنظيمية للمباراة، وكذلك الزي الخاص بالفريقين وترتيبات وصول وخروج اللاعبين قبل وبعد المباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.