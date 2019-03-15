شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح من «يانوفيسكي» للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الأفريقي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، وجهازه المعاون على توجيه عدة نصائح للاعبين قبل مواجهة الأفريقي التونسي، غدا، السبت، بالجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تمثلت النصحية الأولى في ضرورة استلام الكرة بشكل جيد، مع عدم التفكير كثيرا وقت استلام الكرة، والتصرف بها بشكل سريع لتجنب فقدانها، وثانيا عدم النظر حال حدوث أي استفزازات والتركيز فقط في الملعب وعدم الاعتراض على أي من قرارات الحكام والتعامل معها بمرونة شديدة.

وتمثلت ثالث النصائح لنجوم الإسماعيلي حول أهمية الضغط على الكرة لاستخلاصها سريعًا من المنافس دون إتاحة الفرصة له لتمريرها، بينما جاءت آخر النصائح أكدت أهمية التحلي بالهدوء وعدم التسرع في استغلال الفرص من أجل ترجمتها لأهداف.