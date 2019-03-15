شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبي المصري استعدادًا لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مساء اليوم، الجمعة، تدريباته، استعدادا لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره سموحة، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدِ، السبت، على استاد الجيش بالسويس.

وحرص إيهاب جلال، المدير الفني للمصري، خلال المران على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد، وشهد المران تركيزا على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية، فيما توالت تعليمات الجهاز الفني للاعبين خلال التقسيمة التي اختتم بها المران والتي شهدت تنفيذ العديد من الجمل الخططية التي تدرب عليها الفريق خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يعقد جلال محاضرة فنية للاعبيه مساء اليوم، وهي التي سيتم التأكيد من خلالها على الواجبات المنوطة بلاعبي كل خط من الخطوط الثلاثة.