شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شبيبة الساورة: نعرف قيمة الأهلي.. ولدينا فرصتان للتأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريم الزاوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شبيبة الساورة الجزائري، صعوبة مواجهة الأهلي المقرر لها السادسة مساء غد السبت، باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الزاوي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «ندرك جيدا صعوبة مواجهة الغد أمام نادي القرن الأفريقي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي».

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وأوضح أن الأهلي فريق قوي ويضم بين صفوفه لاعبين مميزين نعرفهم جيدا، ومن جانبنا نبقى جاهزين للغاية لتلك المواجهة الحاسمة في مشوار التأهل.

وأشار إلى إنه سعيد بحفاوة الاستقبال من جانب النادي الأهلي، مؤكداً أن بعثة شبيبة الساورة سعيدة بالتواجد في بلدها الثاني مصر.

واختتم: «شبيبة الساورة يمتلك فرصتين للتأهل وهما الفوز أو التعادل في حين يرغب الأهلي في الفوز فقط من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي وهو ما يزيد من حجم الضغوط على الفريقين».