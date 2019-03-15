شكرا لقرائتكم خبر عن العبدالكريم يستقبل الحميدي بطل الاحتياجات الخاصة في السباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) استقبل مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، في مكتبه، الموظف بإدارة الاتصالات الحميدي السالمي، بمناسبة تحقيقه الميدالية الذهبية على مستوى المملكة في بطولة المملكة للسباحة لذوى الاحتياجات الخاصة، التي نظمتها هيئة الرياضة أخيراً في أبها. ومثَّل الحميدي في البطولة نادي المدينة لذوي الاحتياجات الخاصة.



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