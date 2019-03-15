الإنتاج يتعادل مع النجوم 1/1 في الدوري

تعادل فريقا الإنتاج الحربي والنجوم بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري.

تقدم توسين أومويلي بالهدف الأول للنجوم بالدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك محمد مسعد هدف الإنتاج في الدقيقة 15.

التعادل، يرفع رصيد الإنتاج للنقطة 32 في المركز السابع، فيما رفع النجوم رصيده للنقطة 23 في المركز السابع عشر.

وفشل الإنتاج الحربي في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي بالدوري، حيث يعد آخر انتصار للعجلات الحربية في الـ7 من فبراير الماضي، أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومنذ هذا اللقاء، خسر أمام كل من الأهلي والمقاصة وبتروجت، قبل أن يتعادل أمام النجوم اليوم.

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