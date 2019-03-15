شكرا لقرائتكم مانشينى يضم كوالياريلا ويستبعد بالوتيلي من قائمة المنتخب الإيطالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما قرر إستدعاء فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا، لقائمة "الآزوري" إستعداداً لمواجهة فنلندا وليشتنشتاين يومي 23 و26 مارس الجاري بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020".

ويقدم فابيو كوالياريلا صاحب الـ 36 عاماً، مستويات رائعة هذا الموسم، حيث يعد ثاني لاعب في تاريخ سامبدوريا، يسجل 19 هدفًا على الأقل، في موسمين متتاليين بهذه المسابقة، بعد مونتيلا كما يتصدر قائمة هدافي الدوري الايطالي برصيد 20 هدفاً متفوقاً على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

واستبعد مانشيني مهاجم مارسيليا الفرنسي ماريو بالوتيلي من القائمة على الرغم من تألقه مؤخرا.

Advertisements

قائمة منتخب ايطاليا جاءت كالتالي، أليسيو كراجنو، جيجي دوناروما، ماتيا بيرين، سيريجو في حراسة المرمى، بيراجي، بونوتشي، كيلليني، فلورينزي، إتزو، مانشيني، كريستيانو بيتشيني، رومانيولي، سبينازولا، باريلا، كريستانتي، جورجينيو، سينسي، فيراتي، زانيولو، بيرنارديسكي، كييزا، الشعراوي، جريفو، إيموبيلي، مويس كين، كيفين لاسانيا، بافوليتي، بوليتانو، فابيو كوالياريلا.