شكرا لقرائتكم دورتموند يفتقد جوتزه والكاسير في مواجهة هيرتا برلين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن فريق بوروسيا دورتموند الألماني، سوف يفقد جهود مهاجميه ماريو جوتزه والإسباني باكو ألكاسير، في مباراته المقبلة، أمام مضيفه هيرتا برلين، غدا السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن الثنائي أصيب خلال مران أسود فالتسيفاليا، قبل مباراة هيرتا على الملعب الأولمبي ضمن الجولة الـ26 من البوندزليجا، لذا لم يكن اللاعبان ضمن أعضاء الفريق، على الطائرة المتجهة إلى العاصمة الألمانية.

وقال مدرب دورتموند، أمس الخميس، إن لاعب خط الوسط أكسيل فيتزيل، سيغيب عن المباراة بجانب المصابين من قبل لوكاس بيزتشيك وماكسيمليان فيليب.

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وبإمكان بوروسيا دورتموند، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني، بفارق الأهداف خلف بايرن ميونخ، أن يصعد إلى صدارة الترتيب بفارق النقاط، لاسيما وأن بايرن ميونخ سيواجه ضيفه ماينز، يوم الأحد.