شكرا لقرائتكم رسميا.. كانافارو يتولى تدريب المنتخب الصينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين فابيو كانافارو، مدربا للمنتخب الأول خلال منافسات كأس الصين، الأسبوع المقبل، دون توضيح إن كان سيستمر بعقد ثابت أم سيتولى المهمة خلال البطولة فقط.

ويقود كانافارو حاليا فريق جوانجزو إيفرجراند بالدوري الصيني، وأسندت له مهمة تدريب الصين في البطولة الرباعية التي تنطلق يوم 21 من الشهر الجاري، حيث تلتقي الصين مع تايلاند في الدور قبل النهائي.

وتشارك أوروجواي وأوزبكستان أيضا في البطولة المقامة في نانينج، وتقام المباراة النهائية يوم 25 هذا الشهر.

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ولم يؤكد الاتحاد الصيني إن كان كانافارو سيخلف مواطنه مارتشيلو ليبي، الذي ترك المنصب بعد الخروج من دور الثمانية بكأس آسيا في يناير كانون الثاني الماضي، بشكل ثابت أم مؤقت.

واختيرت تشكيلة من 23 لاعبا للمشاركة في البطولة، واستبعد منها وو لي، هداف الدوري الصيني في الموسم الماضي، قبل انتقاله إلى إسبانيول في يناير كانون الثاني.