شكرا لقرائتكم كاسونجو يعود لتدريبات الوحدة بعد شفائه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو، لاعب نادى الزمالك المعار للوحدة السعودى فى تدريبات فريقه اليوم.

وكان كاسونجو قد أصيب فى مباراة فريقة أمام اتحاد جدة بالأسبوع الـ18 من الدورى السعودى إصابة قوية بالكتف وخرج على أثرها من اللقاء و لم يستكمله، و كانت مؤشرات بأن اللاعب سيغيب لفترة طويلة، ولكنه عاد سريعا و شارك في تدريبات الوحدة اليوم بعد شفائه بشكل كامل من الاصابة.

الجدير بالذكر أن الوحدة الذى يضم الحارس المصرى محمد عواد يحتل المركز السادس بالدوري السعودي برصيد 36 نقطة، ويقدم مستويات رائعة هذا الموسم فى المسابقة.