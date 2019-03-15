شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تحط الرحال فى الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الزمالك، إلى الجزائر، منذ قليل، استعدادا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد 5 يوليو، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية. Advertisements حظت بعثة الزمالك باستقبال من السفارة المصرية التى سهلت إجراءات البعثة البيضاء وحرص مسئوليها على اصطحاب الفريق الأبيض لفندق الإقامة فى الجزائر. ويحتل الزمالك، المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد وأخيراً جورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.

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