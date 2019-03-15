شكرا لقرائتكم الأندية الأوروبية تؤكد رفضها المشاركة بمونديال الأندية بنظامه الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت رابطة الأندية الأوروبية إنها لن تشارك في كأس عالم موسعة جديدة للأندية تتألف من 24 فريقا ستنطلق فى 2021 أعلنها الاتحاد الدولى (الفيفا) في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الرابطة "رابطة الأندية الأوروبية لن تشارك في كأس العالم للاندية في 2021 وستقيم مسألة المشاركة في نسخ تالية".

كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الفيفا في ميامي اليوم إن المنظمة قررت المضي قدما في تطبيق هذه الفكرة. وجاء إعلان رئيس الفيفا رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو ارجاء هذا المقترح في الوقت الحالي مؤكدة مقاطعتها للبطولة حال تنفيذ المقترح.