شوف الكورة بعيون سوبر.. طفل يمطر الملعب بدموع فرحة فوز طنطا بآخر ثانية...

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جدة - عمرو شويل شهدت نهاية مباراة طنطا ودمنهور بدورى القسم الثانى، والتى انتهت بفوز طنطا بهدف نظيف دخول أحد أطفال مدينة طنطا فى انهيار تام بعد وصلة بكاء شديدة بعد إحراز فريقه لهدف الفوز فى المباراة بالدقائق الأخيرة من الشوط الثانى من المباراة التى ساهمت فى حفاظ طنطا على تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 42 نقطة. Advertisements وحرص أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبي لطنطا على احتضان اللاعب لتهدئته فى الوقت الذى حرص فيه أيمن المزين المدير الفني لطنطا علي الذهاب للطفل لاحتضانه عقب نهاية المباراة بفوز طنطا بهدف مقابل لاشئ.

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