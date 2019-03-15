شكرا لقرائتكم بمشاركة 3 فرق أفريقية.. إقامة مونديال الأندية بـ24 فريقا فى 2021... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أن الاتحاد الدولى أقر اليوم، الجمعة، إقامة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا اعتبارا من 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم فى ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية حيث صادق المشاركون على إطلاق البطولة الجديدة فى حين أشارت أنباء تناقلتها وكالات الأنباء عن عزم رابطة الأندية الأوروبية مقاطعة البطولة لتداخلها مع الروزنامة السنوية للبطولة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرابطة التى تمثل 232 نادياً أوروبياً قد حصلت بالفعل على تواقيع مسؤولى أندية كبرى فى مقدمتها يوفنتوس الإيطالى، ريال مدريد الإسبانى، برشلونة الإسبانى، بايرن ميونخ الألمانى، مانشستر يونايتد الإنجليزى.

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من جانب آخر أكد إنفانتينو أن قرار زيادة عدد المنتخبات فى مونديال 2022 إلى 48 منتخباً سيناقش بشكل نهائى فى اجتماع (فيفا) خلال يونيو المقبل، وقال:"نملك دراسة جدوى مفادها يمكننا أن نزيد عدد المنتخبات المشاركة فى مونديال 2021 إلى 48 منتخبا، لكن الأمر ليس بهذه السهولة يجب أن نبحث الأمر بعناية لنرى سنقرر فى يونيو، حتماً بعض المباريات ستلعب فى دول مجاورة.

وسيكون نظام البطولة الجديد يضم:

8 أندية من أوروبا، 3 أندية من أمريكا الجنوبية، 3 أندية من أمريكا الشمالية، 3 أندية من إفريقيا، 3 أندية من آسيا 1 نادي من قارة أوقيانوسيا.