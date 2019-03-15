إصابة مبولحي بكسر في إصبع الإبهام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الاتفاق، يوم الجمعة، عن إصابة الجزائري رايس مبولحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بكسر في إصبع الإبهام.
وغادر مبولحي أرضية الملعب في الدقيقة 26 من مباراة الاتفاق والشباب، التي أقيمت يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.
وقال الاتفاق في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد المباراة : الكشف المبدئي يشير إلى إصابة رايس مبولحي بكسر في إصبع الإبهام وسيتحدد في وقت لاحق الوقت اللازم للعلاج.
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