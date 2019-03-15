شكرا لقرائتكم الاتفاق يتعادل مع الشباب ويحرمه الابتعاد بالمركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل 1 - 1 على مباراة الاتفاق والشباب، ضمن مباريات المرحلة الرابعة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتقدم الشباب عن طريق المهاجم الغامبي أبو بكر تراولي في الدقيقة 23، وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، أدرك الإتفاق التعادل عن طريق إبراهيم محنشي. ورفع الشباب رصيده إلى 44 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، حيث لم يحقق أي فوز في آخر سبع مباريات.

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