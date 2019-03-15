شكرا لقرائتكم تيغالي وليوناردو يقودان الوحدة إلى نهائي كأس الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل الوحدة إلى نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه بني ياس 4 - 1 يوم الجمعة، ضمن مباريات الدور قبل النهائي للبطولة.
وكان الوحدة قد تقدم عن طريق خليل الحمادي في الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يدرك الإسباني بيدرو كوندي التعادل لبني ياس في الدقيقة 13، وفي الدقيقة 59 سجل الأرجنتيني سيبستيان تيغالي الهدف الثاني للفريق المضيف، ثم عزز ليوناردو دا سيلفا تقدم الوحدة بالهدف الثالث، ثم عاد تيجالي ليوقع على الهدف الرابع لفريقه والثاني له في المباراة.
وسيواجه الوحدة في المباراة النهائية، شباب أهلي دبي الذي فاز على النصر الأسبوع الماضي بركلات الترجيح 3 - 1 ، وذلك يوم 22 مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر تيغالي وليوناردو يقودان الوحدة إلى نهائي كأس الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.